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6 kanserden birinin nedeni enfeksiyon

Dünyada 6 kanserden birine enfeksiyonlar neden oluyor

6 kanserden birinin nedeni enfeksiyon

Dünyada 6 kanserden birine enfeksiyonlar neden oluyor

10 Mayıs 2012 Perşembe 10:22
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6 kanserden birinin nedeni enfeksiyon

Dünyada 6 kanserden birine, çoğunlukla tedavi edilebilir veya önlenebilir enfeksiyonların neden olduğu bildirildi.
BBC'nin, Lancet Oncology dergisinin araştırmasına yer verdiği haberinde, dünyada 6 kanserden birine (yılda 2 milyon), tedavi edilebilir ya da önlenebilir enfeksiyonların yol açtığı, 184 ülkede 27 kanserin vaka oranlarına bakıldığında, bunlardan, belli başlı 4 enfeksiyonun sorumlu olduğu belirtildi.
Haberde, söz konusu 4 enfeksiyon, insanlarda görülen ''papillom virüsü, helikobakter pilori, hepatit B ve C virüsleri'' olarak sıralanırken, bu enfeksiyonların, yılda 1,9 milyon rahim ağzı, mide ve karaciğer kanseri vakasının nedeni olduğu kaydedildi.
Vakaların çoğunun, gelişmekte olan ülkelerde görüldüğü, enfeksiyonla bağlantılı kanser oranlarının, ''Doğu Asya'' gibi dünyanın gelişmekte olan kesimlerinde, gelişmiş ülkelere göre yaklaşık 3 kat fazla olduğu ifade edildi.  
Bu tür vakaların yaklaşık üçte birinin, 50 yaşından küçük insanlarda görüldüğü, kadınlar arasında, rahim ağzı kanserinin, enfeksiyonla bağlantılı kanserlerin neredeyse yarısına tekabül ettiği, erkeklerde yüzde 80'inden fazlasının karaciğer ve mide kanserleri olduğu bildirildi.
Araştırma ekibinin liderleri Dr. Catherine de Martel ve Martyn Plummer, aşı, güvenli enjeksiyon ya da antimikrobiyal tedavilerin, gelecekte hastalık üzerinde önemli etkisi olabileceğini söyledi. 

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 02:23
Anahtar Kelimeler:
ölümKanserEnfeksiyonTedavi
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