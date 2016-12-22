ANKARA - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de 74,5 milyon mobil aboneden 45 milyon 736 bin 402'si, 1 Nisan'da kullanılmaya başlanan, yüksek mobil internet hızı ve daha fazla data kapasitesi sunan 4,5G teknolojisini seçti.

Türkiye'de Temmuz 2009'da sunulmaya başlanan mesafe farkı olmaksızın görüntülü konuşmaya ve yüksek hızda internet erişimine izin veren 3G kullanıcı sayısı, bu yılın üçünce çeyreği itibarıyla 23 milyon 549 bin 215'e geriledi. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu hizmetten 63 milyon 66 bin 580 abone yararlanıyordu.

Mobil internet kullanımı

3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 48 milyon 978 bin 66’ya, sadece 4,5G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 29 milyon 301 bin 277’ye yükseldi.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde toplam mobil internet kullanım miktarı ise 313 bin 447 terabyte, 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı ise 267 bin 742 terabyte olarak gerçekleşti.

AA