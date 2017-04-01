4.5G birinci yılında

Türkiye'nin yüksek mobil internet hızı sunan 4,5G teknolojisi ile tanışmasının birinci yılı doldu. Mobil cihazlarda internet hızını 12 kat artıran 4,5G teknolojisi, ilk yılında vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

AA muhabirinin derlemelerine göre, Türkiye, 1991'de 1G teknolojisiyle araç telefonları aracılığıyla tanışırken, interneti 1993'te, cep telefonu ile görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G'yi ise 1994'te kullanmaya başladı. Sesin yanında datanın da önem kazanmasıyla 2009 itibarıyla 3G'ye geçen Türkiye, 1 Nisan 2016'da ise mobil cihazlarda internet hızını 12 kat artıracak 4,5G teknolojisiyle tanıştı.

Vatandaşlar, aradan geçen bir yılda 4,5G'ye büyük ilgi gösterdi. 2016 sonu itibarıyla 51,7 milyon abone 4,5G’ye geçti ve neredeyse mobil abonelerin üçte ikisi söz konusu hizmeti almaya başladı.

4,5G hizmetlerinin sağlıklı sunulabilmesi için fiber yatırımlara devam edilirken, işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 290 bin 974 kilometreye ulaştı.

Operatörler, 4,5G teknolojisi için 8 bin 52 baz istasyonu kurdu.

4,5G ile mobil haberleşme şebeke ekipmanlarında dışa bağımlılığı azaltacak adımlar da hız kazandı. ULAK Projesi ile ilk defa tamamen yerli ve milli imkanlarla 4,5G baz istasyonunun tasarım ve üretimi gerçekleştirildi. Türkiye'nin yerli baz istasyonu ULAK üzerinden ilk görüntülü görüşme yapıldı.

Mobil data iletişiminde 4,5G teknolojisiyle hız rekorları kırıldı. 4,5G'de hız, kullanılan cihazlara göre değişmekle birlikte veri indirme hızları, akıllı telefonların desteklediği en yüksek hızları verebilecek seviyelere çıktı. Yeni teknolojiyle internet üzerinden kesintisiz ve daha hızlı oyun oynanabiliyor. İnternet hızı, frekans, kapsama alanı, baz istasyonu, coğrafi koşullar, şebeke yoğunluğu, cihaz ve internet sitesinin durumuna göre değişiklik gösteriyor.