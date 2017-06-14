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4,5G aboneleri ayda 5,5 gigabayt internet kullanıyor

Bakan Arslan, mobil internet kullanımı çok hızlı bir şekilde artış gösterdiğini belirterek, "Cihazı veya SIM kartı 4,5G hizmetine uyumlu olan vatandaşlarımızın aylık internet kullanımı 5,5 gigabaytı geçiyor." dedi.

4,5G aboneleri ayda 5,5 gigabayt internet kullanıyor

Bakan Arslan, mobil internet kullanımı çok hızlı bir şekilde artış gösterdiğini belirterek, "Cihazı veya SIM kartı 4,5G hizmetine uyumlu olan vatandaşlarımızın aylık internet kullanımı 5,5 gigabaytı geçiyor." dedi.

14 Haziran 2017 Çarşamba 11:26
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4,5G aboneleri ayda 5,5 gigabayt internet kullanıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 2017 yılının ilk çeyreğine ilişkin hazırladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporunu değerlendirdi.

Haberleşme sektöründeki sabit telefon hizmeti abone sayısının 2016 sonunda 11 milyon olduğunu anımsatan Arslan, Makineler Arası İletişim (M2M) abonesinin ise 4,1 milyonu geçtiğini söyledi.

Mobil abone sayısının da 75,7 milyona yükseldiğinin altını çizen Arslan, “Yani kısacası nüfusumuzun yüzde 94,9’u mobil abonesi. 2017'nin ilk üç ayında da 413 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Türkiye, önceki dönemlerde olduğu gibi Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor." diye konuştu.

Bakan Arslan, 1 Nisan 2016'da kullanıma giren ve daha yüksek mobil veri hızı sağlayan 4,5G hizmetlerinin yaygınlığının giderek arttığına dikkati çekerek, "4,5G hizmeti aboneliğine, birinci yılın sonunda yaklaşık 56,4 milyon vatandaşımız geçmiştir. Ancak bazı vatandaşlarımızın cihazı veya SIM kartının 4,5G hizmetine uyumlu olmaması nedeniyle aktif olarak bu hizmeti kullanabilenlerin sayısı mart ayı sonu itibarıyla yaklaşık 22 milyon olarak gerçekleşmiştir. Mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 2,5 gigabayt seviyesindeyken cihazı ve SIM kartı 4,5G hizmetine uygun olan 4,5G abonelerinin data kullanımı ise aylık 5,5 gigabaytı geçmektedir." ifadelerini kullandı.

"Fiber altyapı yüzde 9,2 arttı"

Bakan Arslan, yüksek hızlı internet için en önemli gerekliliklerden olan fiber altyapı ve fiber abone sayısının da önemli ölçüde artırıldığını anlatarak, fiber altyapı uzunluğunun son bir yılda yaklaşık yüzde 9,2 artarak, 2017 yılı mart ayı sonunda 297 bin 620 kilometreye, fiber abone sayısının ise 2 milyonu aştığını bildirdi.

Genişbant mobil internetin Türkiye'de her geçen gün daha fazla geliştiğini vurgulayan Arslan, "Endüstriyel standartları henüz tanımlanmakta olan 5G’ye yönelik çalışmalar uluslararası arenada hızla devam ediyor. Biz de bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda, ülkemizin bu yarışta var olması ve dünyada 5G ile ilk tanışan ülkelerden biri olması oldukça önem arz ediyor." dedi.  

AA

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