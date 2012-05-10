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43 milyon numara taşıdık

BTK Başkanı Acarer, Türkiye'de, 67 milyon abonenin 43 milyonunun numarasını başka operatöre taşıdığını bildirdi.

43 milyon numara taşıdık

BTK Başkanı Acarer, Türkiye'de, 67 milyon abonenin 43 milyonunun numarasını başka operatöre taşıdığını bildirdi.

10 Mayıs 2012 Perşembe 16:03
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43 milyon numara taşıdık

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tayfun Acarer, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) Olağan Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de mobil abone sayısının 67 milyon olduğunu hatırlatarak, Avrupa'da en çok telefonla konuşan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kısa mesajda da açık ara Avrupa'da birinci olduğunu belirten Acarer, şunları söyledi:
''Geniş bantta çok ciddi artışlar var. 2011 yılında yüzde 88, asıl ağırlık geniş bantta. Türkiye 3G'ye en geç geçen ülke olmasına rağmen şu anda 67 milyon abonesinin yarıdan çok fazlası yüzde 55-60'ı 3G kullanıyor ve bu sayı 3G lehine değişiyor. Numara taşımada bir case olduk. 67 milyon abonenin 43 milyonu numarasını başka operatöre taşıdı. Bazıları birkaç defa taşıdı ama bunu engellemeye çalıştık. 3 aydan aşağı sürede numara taşıması yapılamıyor. Bu aslında mobil satıcılar arasında çok ciddi rekabetin olduğunu, çok ciddi tarifelerin olduğunu gösteriyor. Türkiye numara taşımada yüzde 65 penetrasyon ile dünyada ilk ülke haline geldi.''

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 08:04
Anahtar Kelimeler:
43 Milyon Numara Taşıdık
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