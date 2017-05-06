4 Yaş Çocuğuyla Evde Vakit Geçirmenin 4 Yolu

Çocuğunuzla evde yapabileceğiniz birkaç yaratıcı etkinlik önerisi vermeden önce, 4 yaşındaki yavrunuzun, ortak zamanlarınızı mecburiyetten mi, yoksa gerçekten keyif alarak mı geçirdiğinizi anlayabileceğini vurgulamak isteriz. O artık sizin gerçek duygularınızı hissedebilecek olgunlukta; lütfen ayağınızı denk alın. İşte kış aylarında uygulanabilecek 4 alternatif etkinlik önerisi:

Evde kendi kuklalarınızı yaparak oynatabilirsiniz. Bunun için evdeki kaşık ya da çorap gibi malzemeleri kullanabilirsiniz. El becerilerini geliştirmek için ideal bir aktivite. Hepimizin çocukluk yıllarında en az bir kere denediği fasulye yetiştirme aktivitesini çocuğunuzun da tecrübe etme yaşı geldi. Basit yönlendirmelerle bu sorumluluğu almasını sağlayabilirsiniz. Patates baskısı da bu yaştaki çocuğunuzun çok keyif alacağı bir etkinlik olabilir. Çeşitli ev işlerinde ona da bazı görevler vererek hem mutlu olmasını, hem de el becerilerini geliştirmesini sağlayabilirsiniz.

Pakolino Aktivite Kutusu ile Mutlu Anlar Yaratın

Artık çocuğunuz 4 yaşında ve tam bir sosyal birey gibi davranıyor. Birçok arkadaşı ve muhtemelen bir "en iyi arkadaşı" bile var. Sizin dışınızdaki insanlarla da arasında duygusal bağlar oluşturması karşısında buruk bir hüzne kapılıyor olabilirsiniz. Unutmayın ki o artık hızla büyüyor ve şu anda kolay sosyalleşebilen bir çocuk olması, gelecekte ona üstün iletişim becerileri olarak geri dönecek.

Sonuç olarak içinizdeki haset duygusunu bastırıp çocuğunuzla beraber geçirdiğiniz anları özel kılmaya bakmalısınız. Bunun için Pakolino tarafından özenle hazırlanan 3-7 yaş arası pedagog onaylı aktivitelerle dolu aylık aktivite kutusundan faydalanabilirsiniz. Birbirinden eğlenceli ve eğitici aktiviteler aracılığıyla çocuğunuzla geçirdiğiniz zamanları ölümsüzleştirebilir, unutulmaz dakikalara çevirebilirsiniz. Çocuklarınızı, tonla para harcayarak satın aldığınız hediyelerden ziyade, tam da bu ortak zamanların mutlu edeceğini aklınızdan çıkarmayın.

Pakolino, Ebeveynine Sahip Çıkıyor

Ebeveyn dostu Pakolino, her ay güncellediği temalarla hazırladığı Oyun Kutuları sayesinde çocuğunuzun 7 önemli gelişim alanını destekliyor. 4 yaşındaki çocuğunuz için en iyi öğrenme yolu tekrar etmekten geçiyor. Bu nedenle Pakolino oyun kutusunu bir defaya mahsus değil, düzenli olarak edinmeniz önem teşkil ediyor. Sürekli üyelik vasıtasıyla her ay ücretsiz kargo ile adresinize teslim edilen 4 yaş aktivite kutuları, düzenli keşif ve yaratıcılık aşılıyor.

Mart ayı Pakolino teması Gizli Görev. Kutu içerisinde yer alan heyecan verici 3 aktivite ile çocuğunuz periskop hazırlayacak, ip uçlarını takip ederek gizli mesajı çözecek ve kendi gizli ajan çantasını hazırlayacak. Bu ay bol miktarda keşif ve heyecan sizleri bekliyor!