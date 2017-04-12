3D yazıcı teknolojisi Formula 1'e hız katıyor

ANKARA

Roket motoru enjektörü, ev ve yapay organ gibi birbirinden oldukça farklı nesneler üretebilen 3D yazıcı tekniği ile Formula 1 takımları için araç parçaları üretilebiliyor.

Merkezi ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan 3D yazıcı üreticisi Stratasys, internet sitesinde, Formula 1 takımlarından McLaren ile ortaklığını duyurdu. ABD basınında çıkan bir habere göre McLaren, yarışlarda yüksek performans elde edebilmek için araç parçalarını 3D yazıcı yardımıyla modifiye etmeye başladı.

İngiliz ekibinin yarış aracındaki arka kanadın bu metotla değiştirildiği ifade edilen haberde, 3D yazıcı sayesinde, geleneksel metotlarla 5 hafta süreceği düşünülen işlemin yalnızca 1,5 haftada tamamlandığı belirtildi.

McLaren takımının tasarım ve gelişimden sorumlu direktörü Neil Oatley, yaptığı açıklamada, mümkün olan en kısa sürede aracın performansına yönelik küçük eklentileri elde etmenin önemli olduğu belirtti. Oatley, "Bir parçayı, bir veya iki yarış önceden elde etmek, sezon boyunca daha yüksek performans düzeyine ulaşmamızı kolaylaştıracak." ifadesini kullandı.

2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın açılış yarışı Avustralya Grand Prix'sinde birinci olan Ferrari, yeni aracı SF70-H'de yer alan motorun pistonlarını geliştirmek için 3D yazıcı teknolojisinden yararlanmıştı.