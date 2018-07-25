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21. yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulması cuma günü yaşanacak

Dünya, cuma günü 21. yüzyılın en uzun "Kanlı Ay" tutulmasına tanıklık edecek.

21. yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulması cuma günü yaşanacak

Dünya, cuma günü 21. yüzyılın en uzun "Kanlı Ay" tutulmasına tanıklık edecek.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:19
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21. yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulması cuma günü yaşanacak

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 27 Temmuz'da 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulmasının yaşanacağını açıkladı.

Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örtecek.

Ay kızıl bir görünüme bürünecek

Ay, tutulma sırasında "Kanlı Ay" olarak adlandırılan kızıl bir görünüme bürünecek.

Kuzey Amerika dışında dünyanın büyük bölümünden izlenebilecek tutulma, ocak ayındaki "Süper Mavi Kanlı Ay" tutulmasından 27 dakika daha uzun sürecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Amerikan Havacılık Ve Uzay AjansıNASAKanlı Ay Tutulması
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