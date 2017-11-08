150 bin bilgisayarda Pardus'a milli göç hedefleniyor

Kamuda açık kaynak kodlu yazılım çözümlerinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında gelecek yıl 150 binden fazla bilgisayarda milli işletim sistemi Pardus'a geçilmesi hedefleniyor.

Milli işletim sistemi dağıtımı oluşturmak için 2003'te başlatılan GNU/Linux temelli, açık kaynak kodlu işletim sistemi olan Pardus'un, rekabet edebilir ve sürdürülebilir bir işletim sistemi haline getirilmesi için Türki̇ye Bi̇li̇msel ve Teknoloji̇k Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Akademi̇k Ağ ve Bi̇lgi̇ Merkezi (ULAKBİM ) bünyesinde çalışmalar yürütülüyor.

Bu yıl 15 bin bilgisayarda milli işletim sistemi Pardus'a geçişin sağlandığı çalışmalar kapsamında gelecek yıl 150 bin bilgisayarda dönüşüm yapılması hedefleniyor.

TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PARDUS işletim sisteminin Linux tabanlı bir işletim sistemi olduğunu, tüm dünyada olduğu gibi Linux çekirdeği üzerinden Türkiye'nin ihtiyaçlarına özgü bir dağıtım çıkardıklarını söyledi.

Bu sistemde yaptıkları tüm Türkçeleştirmeleri dünyadaki diğer dağıtımlarla paylaştıklarını belirten Satoğlu, "Dolayısıyla başka Linux dağıtımlarında da Türkçe yardım kılavuzlarını eko sistemdeki alt yüklenici firmalarla genç arkadaşlarımızın gayretleriyle ekledik. Açık kaynaklı işletim sistemleri, modern platform bağımsız sistemler olarak geliştirilmektedir. Bu sistemler doğal olarak virüslere, zararlı yazılımlara karşı korumaktadır. Dolayısıyla hem siber güvenlik anlamında hem maliyetler anlamında hem de bilgisayar üzerine yapabileceğimiz kısıtlılıkların önünü açması, özgürlüklerimizi artırma anlamında çok avantajlıdır." dedi.

"Kamunun ve özel sektörün yükünü omuzlamaya hazır durumdayız"

Milli işletim sistemi Pardus'un kamuda ve özel sektörde yaygınlaştırılması için gayret ettiklerini aktaran Satoğlu, kamuda silahlı kuvvetlerde, çeşitli bakanlıklarda, hastanelerde ve Milli Eğitim Bakanlığının akıllı tahtalarında önemli mesafeler kat ettiklerini dile getirdi.

2003 yılında hayata geçirilen projenin 2017 yılına gelindiğinde meyvelerinin toplandığını, özellikle kamuda Pardus'a dönüşümün hızla devam ettiğini anlatan Satoğlu, şöyle devam etti:

"Fatih Projesi, kamu kurumlarına odaklanma düşüncesiyle Gebze'den Ankara'ya taşındı. 2013 yılında Ankara'daki ilk sürümünü, 2015 yılında ikinci sürümünü çıkardık. Bu sene de Pardus 17 sürümünü çıkardık. Çok modern başarılı bir sistemle hizmet vermeye, kamunun ve özel sektörün yükünü omuzlamaya hazır durumdayız. Şu an kamuda 15 binin üzerinde bilgisayarda dönüşümü sağladık. Birlikte çalışma yürüttüğümüz büyük bakanlıklarda 150-200 bin gibi rakamlar için hazırlıklar yapıyoruz. Gelecek sene için hedefimiz 150 bin bilgisayarda dönüşümü sağlamak. Yani seneye mevcudun birkaç katını görmek sürpriz olamayacak."

Pardus'u sadece kamuda değil kurumsal alanda da yaygınlaştırmak için çalışmalar yaptıklarını bildiren Satoğlu, şunları kaydetti:

"Eko sistem olmadan sadece kamu eliyle yürüyecek bir proje tasarlamıyoruz. Açık kaynağın ruhuna da ters. Dolayısıyla öğrencileriyle, üniversitesiyle, eğitim sektörüyle ve özel sektörün gayretleriyle büyüyebilecek bir proje arzu ediyoruz. Dünyada açık kaynaklı diğer projeler de bu şekilde çalışıyor. Açık kaynaklı olmayan sahipli, lisanslı yazılımlar da benzeri şekilde çalışıyorlar. Kendileri birinci elden her yere müdahale etmiyorlar. Dolayısıyla ölçeklenebilir bir başarıyı yakalamak için eko sistemi oluşturarak, eko sistemle birlikte büyüyerek başarılar elde etmeyi hedefliyoruz. Kurumsal olarak da ilk protokolü Kayseri Ticaret Odası ile yaptık. Bunun devamının geleceğini düşünüyoruz."