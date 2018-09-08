130 milyon yıllık dinozor fosili kalıntıları bulundu

Çinli bilim insanlarının 130 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili kalıntıları keşfettiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çinli bilim insanları ülkenin kuzeyindeki Hıbey eyaletinde bulunan Fıngning Man Özerk vilayetinin Liçilong kasabasında 130 milyon yıl önce yaşayan bir dinozora ait kalça kemiği fosilleri buldu.

Parçalanmış halde bulunan fosiller üzerinde yapılan çalışmalarda dinozorun 7 ila 10 metre uzunluğa sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Söz konusu dinozorun yeni bir tür olabileceği düşünülüyor.

Öte yandan ilgili bölgede kazı çalışmalarının başlaması yerel yönetimlerce onaylandı. Kazıların 2 yıl süreceği tahmin ediliyor.

Fıngning Man’da 2014 yılında da dinozor fosilleri bulunmuştu.