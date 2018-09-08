Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
sağanak
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93274
ALTIN
246.399
DOLAR
6.3775
STERLİN
8.2787
EURO
7.3714
Pul biberin lezzet sırları
Pul biberin lezzet sırları
Esnaf sayısı arttı
Esnaf sayısı arttı
'Anons' Venedik'ten ödül aldı
'Anons' Venedik'ten ödül aldı
BM'den İdlib açıklaması
BM'den İdlib açıklaması
Doğadaki saklı cennet
Doğadaki saklı cennet

130 milyon yıllık dinozor fosili kalıntıları bulundu

Çin'de 130 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili kalıntıları keşfedildi bildirildi.

130 milyon yıllık dinozor fosili kalıntıları bulundu

Çin'de 130 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili kalıntıları keşfedildi bildirildi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 16:13
0 Okunma
130 milyon yıllık dinozor fosili kalıntıları bulundu

Çinli bilim insanlarının 130 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili kalıntıları keşfettiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çinli bilim insanları ülkenin kuzeyindeki Hıbey eyaletinde bulunan Fıngning Man Özerk vilayetinin Liçilong kasabasında 130 milyon yıl önce yaşayan bir dinozora ait kalça kemiği fosilleri buldu.

Parçalanmış halde bulunan fosiller üzerinde yapılan çalışmalarda dinozorun 7 ila 10 metre uzunluğa sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Söz konusu dinozorun yeni bir tür olabileceği düşünülüyor.

Öte yandan ilgili bölgede kazı çalışmalarının başlaması yerel yönetimlerce onaylandı. Kazıların 2 yıl süreceği tahmin ediliyor.

Fıngning Man’da 2014 yılında da dinozor fosilleri bulunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çinli Bilim InsanlarıFıngning Man Özerk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YTB'den yurt dışında yaşayan gençlere TEKNOFEST'e katılım desteği
YTB'den yurt dışında yaşayan gençlere TEKNOFEST'e katılım desteği
Asya'daki ilk veri merkezinin yeri belli oldu
Asya'daki ilk veri merkezinin yeri belli oldu
Savunmanın liderleri 10 milyar lira sınırını aştı
Savunmanın liderleri 10 milyar lira sınırını aştı
Şanlıurfalı öğrenciler robot tasarladı
Şanlıurfalı öğrenciler robot tasarladı
Teknofest İstanbul, 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda
Teknofest İstanbul, 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda
Sıcak hava zararlı böceklerin iştahını arttırıyor
Sıcak hava zararlı böceklerin iştahını arttırıyor
Bilim adamları otizme neden olan geni keşfetti
Bilim adamları otizme neden olan geni keşfetti
Lise öğrencisi Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu
Lise öğrencisi Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu
Üniversiteden yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Üniversiteden yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ